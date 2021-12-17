Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

Spor Toto Süper Lig’in 17. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde, kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızıbeyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Yiğidolar, öğlen uçakla İstanbul’a giderek kampa girecek.

Kasımpaşa ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.

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