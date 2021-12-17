Kasımpaşa ile Sivasspor 23. randevuda

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 23. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Sivasspor, yarın saat 13.30’da deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. İki ekip yarın oynanacak olan maçla birlikte 23. kez karşılaşmış olacak. Geride kalan 22 karşılaşmada kırmızıbeyazlılar 8, Kasımpaşa ise 7 galibiyet elde etti. 7 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.

Taraflar arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 61 gol atıldı. Sivasspor rakip fileleri 31 kez havalandırırken kalesinde ise 30 gol gördü. İstanbul’da oynanan 11 karşılaşmada ise Yiğidolar 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken 5 kez de rakibine mağlup oldu.

Sivasspor ve Kasımpaşa, son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 21 Sivasspor’un galibiyeti ile sona ermişti.

Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki oynanan maçlarda alınan skorlar şöyle:



20072008 Sezonu

SivassporKasımpaşa: 40

KasımpaşaSivasspor: 04



20092010 Sezonu

KasımpaşaSivasspor: 22

SivassporKasımpaşa: 11



20102011 Sezonu

KasımpaşaSivasspor: 20

SivassporKasımpaşa: 11



20122013 Sezonu

KasımpaşaSivasspor: 10

SivassporKasımpaşa: 10



20132014 Sezonu

SivassporKasımpaşa: 12

KasımpaşaSivasspor: 62



20142015 Sezonu

KasımpaşaSivasspor: 00

SivassporKasımpaşa: 11



20152016 Sezonu

KasımpaşaSivasspor: 21

SivassporKasımpaşa: 10



20172018 Sezonu

KasımpaşaSivasspor: 23

SivassporKasımpaşa: 22



20182019 Sezonu

SivassporKasımpaşa: 03

KasımpaşaSivasspor: 13



20192020 Sezonu

SivassporKasımpaşa: 20

KasımpaşaSivasspor: 00



20202021 Sezonu

KasımpaşaSivasspor: 20

SivassporKasımpaşa: 21

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