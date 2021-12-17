Sahte içkiden ölmüştü; cenazesi ailesine teslim edildi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Zara ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cevdet Aydın'ın (63) cenazesi, ailesine teslim edildi.
Zara ilçesinde 4 gün önce alkol aldıktan sonra rahatsızlanan Cevdet Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Aydın, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Otopsi işlemleri tamamlanan Aydın'ın cenazesi, sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Aydın'ın cenazesi, defin için Zara ilçesine götürüldü.
Daha önce de aynı ilçede sahte içkiden zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan Şakir Deliktaş (32), Bülent Ekici (62) ve Güler Kılıç (42) yaşamını yitirmişti. Hastanede 3 kişinin tedavisi ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2021-12-17 12:23:48
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