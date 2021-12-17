Sivasspor 4’te 4 yapmayı hedefliyor

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacak olan DG Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.
Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig’de son 3 maçta 9 puan topladı ve üst sıralara çıktı. Yiğidolar, son yenilgisini ise ligin 13. haftasında deplasmanda Başakşehir’e karşı 21’lik skor ile almıştı.
Yiğidolar, Kasımpaşa karşısında kazanarak, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızıbeyazlılar, Kasımpaşa müsabakasını kazanması halinde ligde üst üste dördüncü kez kazanmış olacak.
Kasımpaşa DG Sivasspor mücadelesi yarın saat 13.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.