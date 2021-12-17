Sivasspor kafilesi İstanbul’a ulaştı

Yol kenarında cansız beden! Katil yine şoke etti!

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak DG Sivasspor, havayoluyla İstanbul’a ulaştı.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek olan Sivasspor, 21 kişilik kafileyle İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Kırmızıbeyazlı ekip, kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

"Ali Şaşal Vural, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke James, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Muhammed Emin Ergin, Mustapha Yatabare, Okechukwu Azubuike, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.