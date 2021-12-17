Gürün’de okçuluk kursu tamamlandı

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Sivas’ın Gürün ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu tamamlandı.

Kursun tamamlanmasının ardından 15 yaş altı ve üstü olmak üzere iki kategoride kursiyerler arasında düzenlenen yarışların finali yapıldı. Dereceye giren okçular ödüllendirildi. Okçular ödüllerini Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı’nın elinden aldı. Yazıcı ata geleneğini yaşatan eğitmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

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