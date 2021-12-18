Kasımpaşa - Sivasspor maçının VAR’ı Sarper Barış Saka

DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Sivasspor, Kasımpaşa’ya konuk olacak. Saat 13.30’da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Cemil Tunç yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Saka’ya, AVAR olarak Erdinç Sezertam ile Ramazan Keleş eşlik edecek.

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