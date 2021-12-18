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Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

DHA

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor


Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta dün geceden beri aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza bürüdü. İl genelinde 40 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklı olarak etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar yeni güne karla uyandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.
Sürücüler yollarda yavaş ilerlerken, kent meydanında kar nedeniyle güzel manzaralar oluştu.
Yağış nedeniyle Doğanşar ilçesinde 20, Hafik ilçesinde de 20 olmak üzere toplam 40 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2021-12-18 10:07:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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