2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta yağan kar kazaya neden oldu, savrulan araç şarampole uçtu, 1kişi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ta Kızılkavraz yolu Küpecik köyü yakınlarında meydana geldi. M.Y. Yönetimindeki 58 ABH 953 plakalı Toyota marka otomobil Sivas istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole uçtu. Beş kişinin bulunduğu araçtaki yolcularda M.Y. Yaralandı. Yaralı ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın yağan karın ektisi ile yolunda kayganlaşmasının neden olduğu ileri sürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.