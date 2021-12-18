Sivasspor 3 hafta sonra kalesinde gol gördü

Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa’ya konuk olan DG Sivasspor, mücadeleden 31 galibiyetle ayrılırken, 3 maç aradan sonra kalesinde de gol gördü.

Süper Lig’in 17. hafta mücadelesinde Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Yiğidolar, 50. dakikada Fayçal Fajr ile 76 ve 81. dakikada Mustapha Yatabare’nin attığı gollerle maçı 31 kazandı. Kasımpaşa’nın tek golünü ise 43. dakikada Samba Camara kendi kalesine attı.

Kasımpaşa maçına kadar kalesinde son 3 maçta gol görmeyen Sivasspor, ligde son olarak 20 Kasım 2021’de deplasmanda Başakşehir’in 2 golüne engel olamamıştı. Sivasspor, Başakşehir maçının ardından oynadığı Hatayspor, Alanyaspor ve Galatasaray karşılaşmalarını gol yemeden tamamlamıştı.

Kırmızıbeyazlıların bu serisi bugün oynanan ve 31’lik skorla sona eren Kasımpaşa maçının ardından son buldu.

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