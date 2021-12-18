Yiğidolar ligde 6. kez kazandı

Kasımpaşa müsabakasını 31 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki altıncı galibiyetini elde etti.
Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa’ya konuk oldu. Sahadan 31'lik galibiyetle ayrılan kırmızıbeyazlılar, bu sezon ligde altıncı kez 3 puan sevinci yaşadı. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 4 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti.
Sivasspor, ligin 6. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 10 yenerken, 7. haftada da sahasında Karagümrük'ü 40 mağlup etmişti. Kırmızıbeyazlılar, 14. haftada Hatayspor’u 40 yenerken, on 5. haftada da Alanyaspor’u 10 mağlup etmişti. Sivasspor, 16. haftada ise Galatasaray’ı 10 yenmişti.
Kırmızıbeyazlı takım, gelecek hafta sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.