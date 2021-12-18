Sivasspor’dan üst üste 4. galibiyet

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Spor Toto Süper Lig’de son 3 maçını kayıpsız geçen DG Sivasspor, 17. haftada Kasımpaşa’yı da mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Sivasspor, ligin 17. haftasında Kasımpaşa’yı deplasmanda 31 mağlup etti. Mücadelenin ilk devresini 10 yenilgiyle kapatan ve ikinci yarıda maça ağırlığını koyan Yiğidolar, karşılaşmayı 31 kazanarak üst üste dördüncü galibiyetini hanesine yazdırdı. Kırmızıbeyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 50’de Fayçal Fajr ile 76 ve 81’de Mustapha Yatabare kaydetti.

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