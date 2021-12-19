Sivasspor’un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig’de 17. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, dün konuk olduğu Kasımpaşa’yı 31 yenerek, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı.

Sivasspor, Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı 31 mağlup etti. Süper Lig’de 6. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 25’e çıkarttı. Ligde son olarak 11 Kasım 2021’de deplasmanda Medipol Başakşehir’e 21 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar dün oynanan Kasımpaşa maçıyla yenilmezlik serisini ise 4 karşılaşmaya yükseltti. Kırmızıbeyazlılar, bu süreçte 4 galibiyetle 12 puan elde etti.

Yiğidolar ayrıca bu sezon 25 gol atarken, kalesinde ise 16 gole engel olamadı.

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