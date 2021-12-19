Sivas'ta kar yağışı; 39 köy yolu kapandı (2)

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HOBBİT EVLERİ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ

Sivas'ta kar yağışı sonrası kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda bulunan ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerinden esinlenilerek inşa edilen Yamaç Evleri'nde güzel görüntüler oluştu. Ayrıca Kardeşler Tepesi Mesire Alanı'nda da kar yağışı sonrası benzer manzaralar görüldü. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-12-19 13:31:37



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