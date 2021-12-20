Eğitime kar engeli Sivas’ın İmranlı ilçesinde yağan yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün süre ile ara verildi

Sivas’ın İmranlı ilçesinde yağan yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün süre ile ara verildi.

Sivas Valili tarafından yapılan duyuruda yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas’ın İmranlı ilçesinde eğitime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu. İlçede iki gündür etkili olan kar yağışının devam ettiği, bir çok köy yolunun araç ulaşımına kapandığı öğrenildi.

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