İmdatlarına karla mücadele ekipleri yetişti Sivas’ın Suşehri ilçesi Kale köy yolunda yoğun yağışı nedeniyle mahsur kalan aracın ve içerisindekilerin imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İmdatlarına karla mücadele ekipleri yetişti Sivas’ın Suşehri ilçesi Kale köy yolunda yoğun yağışı nedeniyle mahsur kalan aracın ve içerisindekilerin imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

İHA

İmdatlarına karla mücadele ekipleri yetişti Sivas’ın Suşehri ilçesi Kale köy yolunda yoğun yağışı nedeniyle mahsur kalan aracın ve içerisindekilerin imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Sivas’ın Suşehri ilçesi Kale köy yolunda yoğun yağışı nedeniyle mahsur kalan aracın ve içerisindekilerin imdadına karla mücadele ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Suşehri ilçesi Kale köy yolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışının etkisi ile yoldan çıkarak kapa saplanan bir otomobil ve içerisindekiler mahsur kaldı. Mahsur kalanların imdadına İlçe Özel İdare ekipleri yetişti. Mahsur kalan içerisindekilerle birlikte saplandığı yerden kurtarılarak çıkartıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğitime kar engeli Sivas’ın İmranlı ilçesinde yağan yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün süre ile ara verildi
YEREL HABERLER Eğitime kar engeli Sivas’ın İmranlı ilçesinde yağan ...
MHP'li Özyürek: "Türkiye ekonomik sıkıntılardan, dış ve iç baskılardan da kurtulacak"
YEREL HABERLER MHP'li Özyürek: "Türkiye ekonomik sıkıntılardan, dış ...
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Ergene Velimeşespor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Ergene ...
Protokol meyvelerini vermeye başladı Sivas Müftülüğü ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi arasında imzalanan eğitimde iş birliği protokolü kapsamında Kadı Burhaneddin Kur’an Kursu ve Eğitim Merkezinde hafızlık eğitimi alan 3 ilahiyat fakültesi öğrencisi hafızlık eğitimini tamamladı.
YEREL HABERLER Protokol meyvelerini vermeye başladı Sivas Müftülüğü ...
Okullarda çölyak hastalığına dikkat çekilecek Sivas’ta okullarda çölyak hastalığı ile ilgili farkındalık oluşturmak ve hasta olan öğrencilerin beslenme ile ilgili özel ihtiyaçlarının karşılanmasında gerekli kolaylığın sağlanabilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.
YEREL HABERLER Okullarda çölyak hastalığına dikkat ...
Sivasspor’da Rizespor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Sivasspor’da Rizespor maçı hazırlıkları başladı
Sivas'ta kar yağışı; 39 köy yolu kapandı (2)
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı; 39 köy yolu kapandı (2)
Paşabahçe’de kış masallarını andıran görüntüler Sivas’ta etkili olan kar yağışının ardından Paşabahçe mesire alanında kış masallarını andıran görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Paşabahçe’de kış masallarını andıran ...
Sivasspor’un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı
YEREL HABERLER Sivasspor’un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı
Tarihi kentte kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Tarihi kentte kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
Sivas’ta 39 köy yolu ulaşıma kapandı Sivas’ta etkili olan kar yağışı 39 köy yolunu ulaşıma kapattı, ekiplerin çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Sivas’ta 39 köy yolu ulaşıma kapandı Sivas’ta etkili ...
Turistik Doğu Ekspresi'ne Sivas'ta halaylı karşılama
YEREL HABERLER Turistik Doğu Ekspresi'ne Sivas'ta halaylı karşılama
Turistik Doğu Ekspresi'ne Sivas'ta halaylı karşılama
YEREL HABERLER Turistik Doğu Ekspresi'ne Sivas'ta halaylı karşılama
Turistik Doğu Ekspresi'ne Sivas'ta halaylı karşılama
YEREL HABERLER Turistik Doğu Ekspresi'ne Sivas'ta halaylı karşılama
Doğu Ekspres’ine soğuk Sivas’ta sıcak karşılama Kars’tan Ankara’ya dönen Doğu Ekspres’i Turizm turu Sivas garında sıcak bir törenle karşılandı
YEREL HABERLER Doğu Ekspres’ine soğuk Sivas’ta sıcak ...
Sivas Belediyespor, kar altında çalıştı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, kar altında çalıştı
Yıldızdağı’nda kar kalındığı 30 santimetreye ulaştı Sivas’ta bulunan Yıldızdağı Kış Turizmi ve Kayak Merkezinde sezonun açılmasına günler kala kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Yıldızdağı’nda kar kalındığı 30 santimetreye ...
Bulut “Park değil fabrika yapalım” Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, park yapımına ara verilip kurulacak yeni fabrikaların ülkeyi ve milleti rahatlatacağını söyledi
YEREL HABERLER Bulut “Park değil fabrika yapalım” Büyük Birlik ...
Sivasspor’dan üst üste 4. galibiyet
YEREL HABERLER Sivasspor’dan üst üste 4. galibiyet
Yiğidolar ligde 6. kez kazandı
YEREL HABERLER Yiğidolar ligde 6. kez kazandı
Sivasspor’da Yatabare gol sayısını 7’ye yükseltti
YEREL HABERLER Sivasspor’da Yatabare gol sayısını 7’ye yükseltti
Sivasspor’da Pedro Henrique cezalı duruma düştü
YEREL HABERLER Sivasspor’da Pedro Henrique cezalı duruma düştü
Fayçal Fajr, gol sayısını 2’ye çıkarttı
YEREL HABERLER Fayçal Fajr, gol sayısını 2’ye çıkarttı
Sivasspor 3 hafta sonra kalesinde gol gördü
YEREL HABERLER Sivasspor 3 hafta sonra kalesinde gol gördü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.