Sivas İmranlı'da eğitime kar tatili

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SİVAS, (DHA) SİVAS'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı nedeni ile eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Sivas'ta önceki gün başlayan ve aralıklı olarak etkili olan kar yağışı nedeni ile İmranlı ilçesinde okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada "İmranlı ilçemizde 20.12.2021 tarihinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verme kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.DHA-Genel Türkiye-Sivas SİVAS, (DHA)

2021-12-20 08:56:28



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