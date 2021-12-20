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Sivas’ta 234 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas’ta 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ağırlıkta İmranlı, Zara ve Gürün ilçesine bağlı 234 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Kapalı yolların açılması için il ve ilçe özel idaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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