Sivas’ta kar tatili

Sivas’ta devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle İmranlı ilçesinin ardından Zara, Gürün ve Koyulhisar ilçelerinde de kısmı kar tatili haberleri geldi.

Sivas’ta 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ağırlıkta İmranlı, Zara ve Gürün ilçelerine bağlı 234 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İmranlı ilçesinde eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Gürün ve Zara ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Merkez’e bağlı Beypınar köyü ve Koyulhisar ilçesi Aksu köyünde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

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