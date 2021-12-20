Maden servisi takla attı 5 işçi yaralandı Sivas’ın Kangal ilçesinde maden firmasına işçi taşıyan servis yoldan çıkarak takla attı, serviste bulunan 5 işçi yaralandı

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Sivas’ın Kangal ilçesinde maden firmasına işçi taşıyan servis yoldan çıkarak takla attı, serviste bulunan 5 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kangal ilçesi ile Divriği ilçesi arasındaki Çekintaya yakınlarında meydana geldi. Kazada Koç Holding’e bağlı Demir Export firması tarafından işletilen Bakırtepe altın madenine işçi taşıyan A.A. yönetimindeki 58 ABV 157 plakalı servis aracı yoldan çıkarak takla attı. Araç sürücüsü ve araçta bulunan maden çalışanları; R.K., H.M.A., N.Ç. ve A.A. yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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