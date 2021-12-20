Sivasspor - Rizespor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

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Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak DG Sivasspor Çaykur Rizespor maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Süper Lig’in 18. haftasında 22 Aralık Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 17.00’de oynanacak olan Sivasspor Çaykur Rizespor maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Sivasspor Rizespor karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Ali Tuna yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

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