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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas donacak

İHA

Sivas donacak

Sivas’ta hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceye kadar düşecek.
Sivas Valiliği Sosyal Medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda hava sıcaklığında ani düşüş yaşanacağı belirtilerek vatandaşlardan doğabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Yapılan açıklamada kar yağışının Çarşamba gününden itibaren etkisini kaybedeceği, hissedilir hava sıcaklığının ise sıfırın altında 16 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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