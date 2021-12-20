Sivas donacak

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Sivas’ta hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceye kadar düşecek.

Sivas Valiliği Sosyal Medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda hava sıcaklığında ani düşüş yaşanacağı belirtilerek vatandaşlardan doğabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Yapılan açıklamada kar yağışının Çarşamba gününden itibaren etkisini kaybedeceği, hissedilir hava sıcaklığının ise sıfırın altında 16 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

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