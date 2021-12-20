Mahsur kalan ambulansı iş makinesi Sivas’ın Gürün ilçesinde hasta almaya giderken kapa saplanıp mahsur kalan ambulansın imdadına iş makineleri yetişti

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Sivas’ın Gürün ilçesinde hasta almaya giderken kapa saplanıp mahsur kalan ambulansın imdadına iş makineleri yetişti.

Sivas’ın Gürün ilçesinde Dayakpınar köyünde yaşayan 45 yaşındaki Fatma Akdeniz isimli vatandaş gözünden rahatsızlanınca yakınları 112'yi arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarı alarak yola çıkan sağlık ekiplerini taşıyan ambulans kara saplandı. Yolda kalan ambulansın imdadına İlçe Özel İdare ekipleri yetişti. Ekipler ambulansı saplandığı yerden kurtardı. Köye ulaşan sağlık ekipleri vatandaşa müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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