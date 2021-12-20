Sivas'ta 234 yerleşim yeri kardan kapandı (3)

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KARA SAPLANAN AMBULANSI EKİPLER KURTARDI

Sivas'ta, 55 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Gürün ilçesinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçeye bağlı Dayakpınar köyünde yaşayan ve göz rahatsızlığı olan Fatma Akdeniz'in (45) yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım talebinde bulundu. İhbarı alınca yola çıkan sağlık ekiplerini taşıyan ambulans, kara saplandı. Sağlıkçıların çağırması üzerine bölgeye ulaşan İlçe Özel İdare ekipleri, ambulansı saplandığı yerden kurtardı. Daha sonra köye giden sağlık ekipleri, Akdeniz'e gerekli müdahalede bulundu.

Eskihamal köyünde yaşayan Nuran Demir (55) ise gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlıkçıların köye ulaşması için Özel İdare ekipleri, kapalı köy yolunu ulaşıma açtı.DHA-Genel Türkiye-Sivas

2021-12-20 17:11:35



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