Sivas’ta zehir operasyonu Sivas’ta emniyet ekiplerinin sahte ve kaçak alkol tüketiminin önlenmesine yönelik yaptığı operasyonlarda çok sayıda kaçak/sahte alkol yakalanırken bir kişi gözaltına alındı

Sivas’ta emniyet ekiplerinin sahte ve kaçak alkol tüketiminin önlenmesine yönelik yaptığı operasyonlarda çok sayıda kaçak/sahte alkol yakalanırken bir kişi gözaltına alındı.

Sivas Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak/sahte alkol tüketiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, il merkezinde bulunan iki adres ve bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 41 adet farklı marka ve hacim ibaresi bulunan Kaçak/Sahte alkol, 29 litre sahte alkol, 5 adet ise aroma ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu. Olay ile alakalı olarak 1 şahıs gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı. Şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.