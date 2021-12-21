Sivas’ta 176 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapalı

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Sivas’ta kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapanan 176 yerleşim yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Sivas’ta 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 250’den fazla yerleşim yolu araç ulaşımına kapanmıştı. İl ve ilçe özel idaresi ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde yolların bir bölümü yeniden araç ulaşımına açıldı. 176 yerleşim yerinin yollarında ise kar temizleme çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada 93 iş makinesi ve 140 personellere 24 saat aralıksız karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düşmesi kanla mücadele çalışmalarını güçleştiriyor.

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