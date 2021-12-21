Sivasspor ile Rizespor 19. kez karşılaşacak

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında sahasında mücadele edeceği Ç.Rizespor ile ligde 19. kez karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Sivasspor, yarın saat 17.00’da sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. İki ekip yarın oynanacak olan maçla birlikte 19. kez rakip olacak. İki ekip arasında geride kalan 18 lig maçının 4’ünü Sivasspor, 6’sını da Rizespor kazandı. 8 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.
Taraflar arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 33 gol atıldı. Sivasspor rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde ise 17 gol gördü. Sivasspor ile Çaykur Rizespor son olarak geçen sezonun ikinci devresinde karşılaşmış, maç golsüz beraberlikle sona ermişti.
Sivasspor ile Rizespor arasındaki oynanan maçlarda alınan skorlar şöyle:
20052006 sezonu
RizesporSivasspor: 10
SivassporRizespor: 12
20062007 sezonu
RizesporSivasspor: 11
SivassporRizespor: 10
20072008 sezonu
RizesporSivasspor: 02
SivassporRizespor: 00
20132014 sezonu
SivassporRizespor: 31
RizesporSivasspor: 11
20142015 sezonu
SivassporRizespor: 01
RizesporSivasspor: 21
20152016 sezonu
RizesporSivasspor: 11
SivassporRizespor: 21
20182019 sezonu
SivassporRizespor: 11
RizesporSivasspor: 00
20192020 sezonu
RizesporSivasspor: 21
SivassporRizespor: 11
20202021 sezonu
Sivasspor Rizespor: 02
RizesporSivasspor: 00
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