Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı Sivas’ın Akıncılar ilçesinde araçları ile kara saplanıp mahsur kalan vatandaşlar ilçe özel idaresi ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde araçları ile kara saplanıp mahsur kalan vatandaşlar ilçe özel idaresi ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

Sivas’ta 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sivas’ın Akıncılar ilçesine bağlı Kılıç ve Yünlüce köylerdi grup yolunda, Yünlüce Köyü Muhtarı Aydın Yücel ve beraberindekiler araçlarıyla tipi ve kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yücel ve beraberindekiler İlçe özel idaresi ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.