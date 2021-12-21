Sivasspor’da, Rizespor maçı öncesi 6 eksik!

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Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Ç Rizespor’u konuk edecek olan DG Sivasspor’da 6 eksik isim bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Sivasspor, yarın sahasında Rizespor ile karşılaşacak. Kırmızıbeyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 6 eksik var. Sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fredrik Ulvestad, Jorge Felix, Sefa Yılmaz ve sarı kart cezalısı olan Pedro Henrique, Rizespor’a karşı forma giyemeyecek.

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