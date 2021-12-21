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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yiğidolar 5’te 5 yapmayı hedefliyor

İHA

Yiğidolar 5’te 5 yapmayı hedefliyor

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Ç Rizespor’u konuk edecek olan DG Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.
Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig’de son 4 maçta 12 puan topladı ve üst sıralara çıktı. Yiğidolar, son yenilgisini ise ligin 13. haftasında deplasmanda Başakşehir’e karşı 21’lik skorla almıştı.
Kırmızıbeyazlılar, Rizespor karşısında kazanarak, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sivasspor, Rizespor müsabakasını kazanması halinde ligde üst üste 5. galibiyetini alacak.
SivassporRizespor mücadelesi yarın saat 17.00’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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