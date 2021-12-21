Yiğidolar 5’te 5 yapmayı hedefliyor

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Ç Rizespor’u konuk edecek olan DG Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.
Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig’de son 4 maçta 12 puan topladı ve üst sıralara çıktı. Yiğidolar, son yenilgisini ise ligin 13. haftasında deplasmanda Başakşehir’e karşı 21’lik skorla almıştı.
Kırmızıbeyazlılar, Rizespor karşısında kazanarak, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sivasspor, Rizespor müsabakasını kazanması halinde ligde üst üste 5. galibiyetini alacak.
SivassporRizespor mücadelesi yarın saat 17.00’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.