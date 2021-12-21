Yıldız “Sivas bilim ve ilim merkezidir” Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Selçuklu eseri dört medreseyi bir arada barındıran Sivas’ın geçmişte olduğu gibi bugün de kültür, bilim ve ilim merkezi olduğunu söyledi

Öğrencilerle bir araya gelen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Selçuklu eseri dört medreseyi bir arada barındıran Sivas’ın geçmişte olduğu gibi bugün de kültür, bilim ve ilim merkezi olduğunu söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret edip “Benim Yurdum, Benim Üniversitem” adlı söyleşiye katıldı ve öğrencilerle sohbet etti.

Söyleşi Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Erdoğan Tunç’un , “Sayın Rektörümüzle ilçelerimizdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarını ziyaret ettik. Maksadımız ortak paydaşımız olan öğrencilerimize en güzel hizmeti verebilmek. Problem varsa mahallinde çözmek. Çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamaktır” dedi.

Sivas kültür merkezidir

Prof. Dr. Alim Yıldız, Üniversitenin amacının ilme ve bilime katkı sağlamak olduğunu söyleyerek, “Köklü bir üniversiteyiz ve biz şunu diyoruz; Üniversitemiz her ne kadar 1974 yılında kurulmuş olsa da Sivas tarih boyunca eğitim merkezi olmuştur. Üniversitenin kuruluşunu Selçukludan itibaren ele alıyoruz. Çünkü Selçuklu döneminden ayakta olan dört tane medresemiz var ve çok sayıda öğrenci yetişmiş, çok değerli hocalar ders vermiştir. Sivas bu açıdan kültür merkezidir. Bilim ve ilim merkezidir ve bu, bizim için avantajdır.” dedi.

“En az bir doğu bir batı dili öğrenin”

Yıldız, öğrencilere en az bir batı birde doğu dili öğrenmeleri tavsiyesinde bulunarak, “Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü açısından ülkemizin önde gelen üniversitelerinden tüm öğrencilerimiz bunu değerlendirmeli. Öğrencilerimiz en az bir doğu bir batı dili öğrensin. Kendilerini öğrencilik hayatları boyunca kendilerini geliştirebildikleri kadar geliştirsin. Çünkü bunu hayatları boyunca kullanacak ve değerlendirecekler.” Şeklinde konuştu.

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