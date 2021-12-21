Sivasspor’da Fayçal ve Cofie, ceza sınırında

Yılın en uzun gecesi bugün mü?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak olan Ç Rizespor maçı öncesi DG Sivasspor’da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig’in 18. haftasında yarın Sivasspor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor’da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızıbeyazlılarda orta saha oyuncuları Fayçal Fajr ve Isaac Cofie, Rizespor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.