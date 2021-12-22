99 kapalı yolda karla mücadele sürüyor Sivas’ta kar nedeniyle ulaşımı kesilen 99 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için yollarda kar temizleme çalışmaları sürüyor

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Sivas’ta 99 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı.

Sivas’ta 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 487 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. İl ve ilçe özel idaresi ekipleri ulaşıma kapalı olan 99 köy yolunda ise karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düşmesi karla mücadele çalışmalarını da zorlaştırıyor.

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