Sivassporlu taraftarlar Rizespor maçına ilgi göstermedi

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında sahasında konuk ettiği Ç Rizespor maçına kırmızıbeyazlı taraftarlar ilgi göstermedi.

Kırmızıbeyazlı taraftarın karşılaşmaya fazla ilgi göstermediği gözlendi. Soğuk havaya rağmen maça gelen yaklaşık 4 bin taraftarlar ise, maç öncesi futbolcuları tribüne çağırarak “yumruk şov” yaptırdı.

27 bin 532 kişi kapasiteli Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda büyük boşluklar olduğu da görüldü. Diğer yandan kentte eğitim gören Afrikalı öğrenciler de müsabakayı takip etti.

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