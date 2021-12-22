Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında DG Sivasspor, Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada defanstan dönen topla buluşan Fajr şutunu çekti, top yandan auta çıktı

17. dakikada Gradel’ın şutunda kaleci Tarık topu çeldi. Dönen topa Yatabare'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

28. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top kaleyi bulmadı.

40. dakikada Erdoğan ceza sahası sağ çaprazından şutunda top az farkla auta çıktı.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan xxx, İbrahim Bozbey xxx, Ali Tuna xxx

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Camara xx, Ahmet xx, Ziya xx, Hakan xx (Azubuike dk. 45 xx), Cofie xx, Fajr xx, Erdoğan xx, Yatabare xx, Gradel xx

Yedekler: Muammer, Emre, Uğur, Kayode, Koray, Volkan, Özkan, James, Muhammed

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Ç. Rizespor: Tarık xx, Selim xx, Emirhan xx, Holmen xx, Cemali xx, Baiano xx, Djokovic xx, Boldrin xx, Alper xx, Umar xx, Pohjanpalo xx

Yedekler: Zafer, Yasin, Remy, Deniz, Monzango, Seyfettin, Alberk, Gökhan, Eren

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sarı Kart: Alper (Çaykur Rizespor)

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