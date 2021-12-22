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Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

DHA

Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının ardından


Hüsnü Ümit AVCI Arife Defne ARSLAN / SİVAS (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek galip geleceğimiz bir maçtı" dedi. Çaykur Rizezspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise "Zor bir deplasmandan iyi bir puan aldık" dedi.
1-1 sona eren karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu değerlendirmelerde bulundu.
Galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirten Rıza Çalımbay, "Bugün bütün hedefimiz galibiyetti. Bundan önceki 4 maç, mükemmel oynayıp kazandığımız maçlardı. Bugün de kötü oynamadık. Bu sezon oynadığımız maçlardan en çok pozisyona girdiğimiz maçtı, maalesef değerlendiremedik. Tam zamanında gol de bulduk ama beklenmedik kişisel hata ile golü yedik. Oyun disiplininden kopmadık. Ama pozisyonları değerlendiremedik. Değerlendirsek galip geleceğimiz bir maçtı. Futbolun içinde bunlar var. Rakip de çok iyi kapandı, iyi mücadele ettiler. Yapacak bir şey yok. Bütün amacımız kazanmaktı. Artık tek maçımız kaldı. Kayseri maçını kazanmak istiyoruz. Son maçımızı da inşallah en iyi şekilde bitireceğiz" dedi. 
Kötü oynamadıklarını, sadece pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Çalımbay, "Maalesef son paslarda başarılı olamadık. Geçen maçta mükemmel goller attık, bu maçta da kaçıyor. Yapacak bir şey yok. Takım kötü oynamadı. Kaleye gidişimizde de şişirerek değil oynayarak gittik. Hem ilk yarı hem ikinci yarı gayet iyi oynadık ama gelenleri değerlendirmemiz gerekiyordu. Yediğimiz gol de beklemediğimiz bir goldü. Bu pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Önümüzde zor bir süreç var. Gradel ve Faycal, Afrika kupalarına gidecek. Onların eksiğini gidermek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Önemli olan o maçı geçmemiz. Avrupa kupalarından sonra sıkıntı yaşadık, onu aştık, iyi bir yere geldik ama sonunu getirmek gerekiyor" diye konuştu.
Türkiye Kupası'nda hedef koymak için takıma takviye gerekeceğini belirten Çalımbay, "Bir-iki tane oyuncu almamız gerekiyor. Devre arasında da transfer yapmak da zor ama inşallah iyi birilerini bulmaya çalışacağız. Kupa bizim gitmek istediğimiz bir yer ama kadro geniş olursa ikisinde de ilerlemek istiyoruz"  ifadelerini kullandı.
HAMZA HAMZAOĞLU: ZOR BİR DEPLASMANDAN PUAN ALDIK
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise alınan puandan memnun olduğunu belirterek, "Zor bir deplasmandan iyi bir puan aldık. Buraya bizim karakterimizdeki gibi her maç olduğu gibi kazanmak için geldik ama beraberliğin de ne kadar önemli olduğunun farkındaydık. Maçın gidişatında 10 kişi kaldık. Yoksa farklı olabilirdik. 10 kişi kalmamıza rağmen takım maçın başından sonuna kadar mücadele içinde kaldı. Burada mücadele etmeden puan alamazsınız. Bunu başardık. Sivasspor'u da tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" dedi.
Bu sezon deplasmanda ilk kez puan aldıklarını hatırlatan Hamzaoğlu, "Deplasmanda ilk puanımızı aldık. Sonuçta bir başlangıç yaptık. İnşallah deplasman maçlarından da artık puan çıkaracağımızı düşünüyorum. Çünkü takımımız oturdu. Disiplinli bir şekilde oynuyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. 10 kişi kaldık, golü yedikten hemen sonra golü bulmamız bizim için bir şanstı. Ama 10 kişi olmamıza rağmen golden sonra oyuncularımızın ceza sahasını 4-5 kişi ile zorlaması da biçim için sevindiriciydi" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Rıza Çalımbay'ın açıklamaları
Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN
2021-12-22 20:05:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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