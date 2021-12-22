Sivasspor ligdeki 8. beraberliğini aldı

Rizespor ile Spor Toto Süper Lig’de 18. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 8. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig’de 18. maçına çıktı. Sahadan 11 eşitlikle ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 8. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin üçüncü haftasında Göztepe ile 22, dördüncü haftada Fenerbahçe ile 11, beşinci haftada Gaziantep ile 11, dokuzuncu haftada Antalyaspor ile 22, onuncu haftada Adana ile 11, on birinci haftada Altay ile 11 ve on ikinci haftada Giresunspor ile 00 berabere kalmıştı.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 18 mücadelede 26 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

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