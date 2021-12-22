Sivasspor’da Kayode, gol sayısını 3’e yükseltti

DG Sivasspor’un 28 yaşındaki oyuncusu Olarenwaju Kayode, Rizespor maçında attığı golle bu sezon 3. kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig’de Rizespor ile karşılaşan Sivasspor’da Olarenwaju Kayode attığı golle beraberliğe katkı sağlarken, bu sezon 3. kez ağları sarstı. Kayode, maçın 72. dakikasında topu ağlarla buluşturdu. Kayode böylece bu sezon 3. kez takımı adına skor üretti.

Nijeryalı oyuncu golün ardından büyük sevinç yaşadı.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig’de 16 maça çıkan Kayode, 11 kez de ilk 11'de görev aldı. 1 kez kırmızı kartla cezalandırılan Olarenwaju Kayode, 852 dakika oyunda kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.