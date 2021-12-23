Mühendis adaylarından ÇEDAŞ kampüsündeki GES’e teknik gezi ÇEDAŞ, Ar-Ge projesi kapsamında Genel Müdürlük Kampüsü’ne kurulan 40 kilowattlık Güneş Enerji Santrali’nde (GES) Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerini ağırladı

ÇEDAŞ, ArGe projesi kapsamında Genel Müdürlük Kampüsü’ne kurulan 40 kilowattlık Güneş Enerji Santrali’nde (GES) Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerini ağırladı.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), 2014 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ArGe proje destekleri kapsamında, Dağıtıma Gömülü Sistemlerin Etki Analizi ve Optimizasyonu (DAGSİS) projesinin pilot uygulama alanı olan Genel Müdürlük Kampüsüne kurduğu 40 kilowatt Güneş Enerji Santrali’nde (GES) Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerini ağırladı.

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hülya Doğan koordinatörlüğünde GES sahasını gezen öğrencilere ÇEDAŞ Planlama ve Enerji Talepleri Yöneticisi Zeki Şentürk, güneş enerjisinden elektriğin nasıl elde edildiği, elde edilen elektriğin şebekeye nasıl aktarıldığı ve santralde kullanılan malzemelere ilişkin teknik bilgiler verdi.

DAGSİS projesi kapsamında güneş enerji sistemlerinin üretimi ile elektrik dağıtım şebekesinde oluşabilecek gerilim yükselmeleri, dalgalanmaları, harmonikler gibi verilerin incelenmesi amacıyla 4 farklı güneş paneli kullanılarak inşa edilen tesisi gezen öğrenciler, santral ile ilgili merak ettikleri sorulara Zeki Şentürk’ten cevap aldı.

Teknik geziye desteklerinden dolayı ÇEDAŞ yönetimine teşekkür eden Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hülya Doğan, “Teknik gezimizde öğrencilerimiz teorik olarak bilgi sahibi olduğu güneş enerjisi uygulamalarının sahada nasıl gerçekleştirildiği ve GES’lerin projeuygulama esasları hakkında bilgi sahibi oldular. Bu vesile ile öğrencilerimiz derslerde edindikleri teorik bilgileri sahada nasıl kullanmaları gerektiğine ilişkin tecrübe kazandı. Gezimiz sırasında değerli anlatımları ve bilgilendirmeleri için Zeki Şentürk’e öğrenci arkadaşlarımız adına ayrıca teşekkür etmek isterim. Zaman içerisinde birçok öğrencimiz ÇEDAŞ’ta staj yapma imkânına sahip oldu. Ayrıca GES tesisinin ARGE kapsamında yapıldığını gezi sırasında öğrendim. Böyle önemli bir tesisi ARGE kapsamında Sivas’ımıza kazandıran ve öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunan ÇEDAŞ ailesine teşekkür eder ve başarılar dilerim.” şeklinde konuştu.

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