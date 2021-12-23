Sivasspor'da yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

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Spor Toto Süper Lig’de 18. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, dün konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 11 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı.

Sivasspor, Süper Lig’in 18. haftasında sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 11 berabere kaldı. Ligde 8. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 26’ya çıkarttı. Ligde son olarak 11 Kasım 2021’de deplasmanda Medipol Başakşehir’e 21 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar dün oynanan Rize maçıyla yenilmezlik serisini ise 5 karşılaşmaya yükseltti. Kırmızıbeyazlılar, bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan elde etti.

Yiğidolar ayrıca bu sezon 26 gol atarken, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

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