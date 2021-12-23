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Hayatını karartan tansiyonun nedenine oda inanamadı Sivas’ta 15 yıldır bir türlü nedeni bulunamayan yüksek tansiyonu hayatını kararttı, felç ve kalp krizi geçirdi, böbreğine takılan stent ile sağlığına kavuştu

İHA

Hayatını karartan tansiyonun nedenine oda inanamadı Sivas’ta 15 yıldır bir türlü nedeni bulunamayan yüksek tansiyonu hayatını kararttı, felç ve kalp krizi geçirdi, böbreğine takılan stent ile sağlığına kavuştu

Sivas’ta 15 yıldır bir türlü nedeni bulunamayan yüksek tansiyonu hayatını kararttı, felç ve kalp krizi geçirdi, böbreğine takılan stent ile sağlığına kavuştu.
Sivas’ın Suşehri ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Necmettin Uğur, 15 yıldır yüksek tansiyon hastalığıyla mücadele etti. 15 yıl önce yüksek tansiyona bağlı felç geçirdi, birkaç kez kalp krizi geçirdi, bypass oldu kalp damarları değişti. Ancak tansiyonu bir türlü düşmedi. Yapılan tüm müdahale ve tetkiklere rağmen yüksek tansiyonunun nedeni bir türlü bulunamadı. Geçtiğimiz hafta ise geçirdiği rahatsızlık sonucu Sivas Medicana Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada böbreğine çekilen ultrasonda bir damarın tıkalı olduğu anlaşıldı. Hastanede damara takılan stent ile Uğur sağlığına kavuştu. 15 yıldır çektiği çile son buldu.

“20’nin altına inmeyen tansiyon 13’lere geriledi”
Necmettin Uğur, yıllardır büyük tansiyonunun 20’nin altına inmediğini ancak operasyondan sonra tansiyonunun 13’e gerilediğini ifade edip “Suşehri’nde hastalandım Medicana’ya sevk ettiler. Ultrasonla benim böbreğimde tıkalı bir damar buldular. Böbreğime stent takıldı. Stent takıldıktan sonra yürürken tıkanmamaya, yorulmamaya ve bütün ihtiyaçlarımı görmeye başladım. Allah razı olsun, operasyondan sonra bir sıkıntı yaşamadım. Tansiyonum 20’lerden aşağıya inmiyordu şimdi küçük 9 büyük 1314’ü geçmiyor. Allah’ın izniyle tansiyon işi bitti. Yüksek tansiyonla yaşamaya alışmıştık ama beni mahvetmiş. Hocam dedi ki ‘senin kalbin yüzde 25 çalışıyor, şimdiye kadar bu tansiyon seni mahvetmiş’. Tansiyon bizi dövmüş bizde hiç kimseye söylememişiz. Şimdi durumum çok iyi, huzurum var. Bundan sonra bir sıkıntımız olmayacak inşallah” dedi.

Böbrekteki tıkalı damar felç ve kalp krizine neden olmuş
Tanısı ile hastanın sağlığına kavuşmasına vesile olan Sivas Medicana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsmail Erdoğu, böbrekte tespit edilemeyen tıkalı damar yüzünden hastanın felç ve kalp krizi geçirdiğini belirtip, “51 yaşındaki erkek hastamız yaklaşık 15 yıldır çok yüksek tansiyonla mücadele etmiş. Yüksek tansiyondan dolayı bir dönem felç geçirmiş. Sonrasında da bir kalp krizi nedeniyle bypass olmak zorunda kalmıştı. Buna rağmen tansiyonu çok yüksek devam etti. Buna hasta da alışmış. Yani 24’e 12 değerler onun için normaldi. Ancak hastamızın gözden kaçmış bir rahatsızlığı söz konusuydu. Uzun yıllar böbrek damarları tıkalı olduğu için hem yüksek tansiyona neden olmuş hem de onun felç geçirmesine neden olmuş. Daha sonra kalp krizi ve bypass olmasına neden olmuş” dedi.

Yaşanalar normal değildi
Uygulanan tedavilere rağmen hastanın tansiyonunun bir türlü düşmemesinin normal olmadığını belirtip, “Hastamız Bypass’ tan sonra ciddi nefes darlıkları yaşadı. Damar tıkanıklığı şüphesiyle geldi ama baktığımızda aşırı yüksek tansiyona bağlı ve kalbinde yetmezlik olduğunu gördük. Tetkiklerini biraz daha detaylandırdık. Çünkü bir insanın tansiyon ilacı kullanırken tansiyonunun 20’lerde gitmesi normal bir şey değil. Gördüğümüz kadarıyla ultrasonlarda sonra anjiyosunu yaparak böbrek damarında çok ciddi bir darlık tespit ettik. Biz böbrek damarını anjiyo da stent ile açtık. Hemen sonrasında hastada tansiyonlarında ciddi düzelmeler meydana geldi. Bugün ki kontrollerinde hastamızın tansiyonları 140’a 70’ler civarında. Hasta bunda böbrek damarlarının açılmasıyla beraber ilaçlardan çok daha ciddi faydalar görecek. Zannediyorum çok daha kısa bir süre içinde hem tansiyonu düşmüş olacak hem de bazı ilaçlarını kesebileceğiz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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