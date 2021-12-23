Türkiye'nin en soğuk yeri, eksi 26 ile İmranlı oldu; göl ve akarsular buz tuttu (2)

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KIZILIRMAK DONDU, SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk bölgesi olan Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Kızılırmak Nehri dondu. İlçede binaların çatılarında ise buz sarkıtları oluştu. İmranlı Kaymakamlığı personeli, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli yerlerine mama bıraktı. İmranlılılar ise soğuk havayı sevdiklerini belirterek, kar yağışının ilçeye yakıştığını söyledi. Yasin KIRAS/ İMRANLI (Sivas), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Yasin KIRAS

2021-12-23 15:07:20



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