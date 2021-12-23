Sivasspor’da Gradel ve Fayçal’a milli davet

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DG Sivasspor’un başarılı futbolcuları Max Gradel ve Fayçal Fajr, ülkelerinin milli takım kadrosuna davet edildi.

Kamerun’da 9 Ocak’ta başlayacak ve 6 Şubat’ta sona erecek Afrika Uluslar Kupası’nda boy gösterecek Fas Milli Takımı'na Sivassporlu futbolcu Fayçal Fajr, Fildişi Sahili Milli Takımı'na ise Max Gradel davet edildi.

Kırmızıbeyazlı kulüp ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla milli takıma davet edilen sporculara başarılar dileyerek, “Sporcularımızı tebrik eder, milli takımlarında başarılar dileriz” ifadesini kullandı.

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