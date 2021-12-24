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Vali Ayhan, doların helvasını yedi Vali Salih Ayhan: “Dolar ve euro’nun helvası çok lezzetli olmuş”

İHA

Vali Ayhan, doların helvasını yedi Vali Salih Ayhan: “Dolar ve euro’nun helvası çok lezzetli olmuş”

Çiftçilerle bir araya gelen Sivas Valisi Salih Ayhan, onlarla birlikte dolar ve euro’nun helvasını yedi.
Sivas Valisi Salih Ayhan geçtiğimiz gün Sivas’ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi adına Valilik himayesinde kurulan SİVTAŞ’a ait tesiste çiftçilerle bir araya geldi. Burada Vali Ayhan’a helva ikram edildi.
Sivas Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Kadir Çönger herkesi gülümseten bir espri yaparak, “Üreticilerin helvasını yiyeceklerdi. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın sayesinde dolar ve euro’nun helvasını yiyoruz. Herkese afiyet olsun" dedi.
Vali Ayhan, dolar ve euro’nun helvasının çokta lezzetli olduğunu belirterek, “Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanımız Kadir Bey'in güzel bir esprisi oldu. Aslında espri değil bana göre gerçektir. Bir hafta öncesine kadar üreticilerimiz çok kaygılıydılar. Cumhurbaşkanımızın ekonomik anlamda çok güzel bir hamlesi ile ciddi manada bir rahatlama oldu. Başkanım diyor ki ‘üreticinin helvasını yiyecekken dolar ve euro’nun helvasını yiyoruz.’ Afiyet olsun. Çokta lezzetli olmuş. Dolar ve euro’nun helvası çok da lezzetli. İnşallah daha da yiyeceğiz. Allah’ın izni ile" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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