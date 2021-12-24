Sivas İmranlı, eksi 29,7 ile buz kesti 



Eraydın AYTEKİNYasin KIRAS/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta dondurucu soğuk etkisini sürdürürken, İmranlı ilçesi, sıfırın altında 29,7 derece hava sıcaklığıyla Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen bazı bölümlerinin yüzeyi ise buzla kaplandı.

Sivas'ta geçen hafta sonu başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Kent merkezinde hava sıcaklığı, sabah saatlerinde sıfırın altında 14 derece olarak ölçüldü. 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezi Eğriköprü Mahallesi bölümünde, yüzeyde buz tabakaları oluştu. Soğuk hava nedeni ile sabah araçlarını çalıştırmak isteyenler de zorluk yaşadı. Kent genelinde ise kapalı durumdaki 24 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için de Özel İdare ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK YERİ; İMRANLI

Sivas'ta dün sıfırın altında 26,6 derece hava sıcaklığıyla Türkiye'nin en soğuk yeri olan İmranlı ilçesinde soğuk daha da arttı. Meteoroloji verilerine göre, bugün de eksi 29,7 derece ile İmranlı, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. İlçe sınırları içinden doğan Kızılırmak'ın yüzeyi, tamamen buzla kaplanırken, bina camları ve ağaçlar da buz tuttu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Yasin KIRAS

2021-12-24 10:47:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.