Sivas dondu, Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu Sivas’ta hava sıcaklığı sıfırın alında 29.7 dereceye kadar düştü, Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik gölü buz tuttu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta hava sıcaklığı sıfırın alında 29.7 dereceye kadar düştü, Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik gölü buz tuttu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçtiğimiz gece Türkiye’de ki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 29.7 derece ile Sivas’ın İmranlı ilçesinde ölçüldü. Şehir merkezinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü. Sivas adeta dondu. Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik gölünün yüzeyi buzla kaplandı. Gölde yaşamlarını sürek karabataklar göl ortasında kalan küçük bir su adacığına sığınmak zorunda kaldı. Göl yüzeyinde beslenmek için yiyecek arayan bir tilkide görüntülere takıldı. Sibirya’yı andıran gölde görülmeye değer kartpostallık görüntüler oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.