Meslek liselerinden ekonomiye milyonlarca lira katkı Sivas’ta meslek liseleri 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ülke ekonomisine 9 milyon 863 bin lira katkı sağladı

Sivas’ta; meslek liselerinde üretim her geçen yıl artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi kapsamında okullara kütüphane mobilyası üreten; salgın döneminde dezenfektan üretimi yaparak önemli bir eksikliği gideren bunun yanı sıra öğrenci sırası, öğretmen kürsüsü, öğrenci dolabı gibi ürünleri imal ederek kullanıma sunan Sivas’taki meslek lisesi öğrencileri 20202021 eğitimöğretim yılında ülke ekonomisine 9 milyon 863 bin lira katkı sağladı.

Sık sık meslek liselerini ziyaret ederek öğretmenleri koordinesinde çalışmalarını yürüten öğrencileri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan meslek liselerinin çok önemli bir görev üstlendiğini dile getirdi.

“Meslek liselerimiz istihdama katkı sağlıyor”

Atölyelerde hem eğitim alan hem de üretime ve ülke ekonomisine katkı sağlayan öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Aslan "Meslek liselerimiz üretime, istihdama ve mesleki becerilerle donanmış bireyler yetiştirerek ülkemizin kalkınmasına, aydınlık geleceğine katkı sağlıyor" dedi.

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