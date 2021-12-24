Sivas hakemlere A Kalman yolu açıldı

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Sivaslı futbol hakem Yusuf Ziya Gündüz, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, İstanbul’da düzenlenen A klasman terfi kursunda yer aldı.

Sivas İl Hakem Kurulu Başkanı Barış Yüksektepe ve Dernek Başkanı Çetin Güçyetmez’in büyük emek sarf ederek hazırladıkları hakemler başarının karşılığını aldılar. Bu kapsamda Sivaslı B klasman hakem Yusuf Ziya Gündüz, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen A klasman terfi kursuna katıldı.

Sivas İl Hakem Kurulu, kursa katılan Gündüz’e başarı mesajı yayımladı. Mesajda, “Bu Sivas hakemliği açısından sevindirici bir haber, inşallah kurs sonrası da sevindirici bir haberi alırız. Bu kurs sürecinde hakemimiz Yusuf Ziya Gündüz’e başarılar dileriz” ifadesi kullanıldı.

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