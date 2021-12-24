Okullar dart müsabakalarında yarıştı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bocce, Bowling ve Dart İl Temsilciliğinin 2021 yılı okul sporları faaliyet programında yer alan “Okullar arası dart il birinciliği” müsabakaları sona erdi.

Mecnun Otyakmaz spor salonunda düzenlenen dart müsabakalarına 77 okuldan 250 sporcu katıldı. Birbirinden çekişmeli müsabakaların yapıldığı dart il birinciliğinde, sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya rekabet etti.

Müsabakalarda dereceye giren okullar için ödül töreni düzenlendi. Sporculara madalyaları, okullara kupaları Bocce, Bowling ve Dart İl Temsilcisi Köksal Yılmaz, okul müdürleri, antrenörler, hakemler ve veliler takdim etti.

Şampiyon olan ekipleri grup maçlarında Sivas’ı temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalar sonunda yıldız kızlarda, Kurtlapa Ortaokulu, yıldız erkekler de ise Şehit Cüneyt Erkan Ortaokulu şampiyon oldu. Genç kızlar ve erkekler kategorisinde ise Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

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