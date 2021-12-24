Şarkışla’da uyuşturucu operasyonu Sivas’ın Şarkışla ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 1 kişi tutuklandı

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında üç adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; satışa hazır hale getirilen 24 adet 2 gr ağırlığında, 2 adet 11 gram ağırlığında gram metamfetamin maddesi, adet Captagon hap, 11 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet çakmak gazı, 1 adet pürmüz, 1 rulo alüminyum folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişi adli makamlarca tutuklanırken 1 kişi ise serbest bırakıldı.

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